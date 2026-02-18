Pensare troppo mi rallenta ma nella seconda manche posso farcela | ci credo

Durante la prima manche dello slalom femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il forte vento ha rallentato molte atlete, rendendo difficile mantenere la velocità. Nonostante le condizioni avverse, alcune sciatrici sono riuscite a completare la prova con buoni tempi. Ora, con la seconda manche in arrivo, le concorrenti si preparano a dare il massimo, convinte di poter recuperare terreno.

Nel contesto delle gare olimpiche di Milano-Cortina 2026, la prima manche dello slalom femminile ha messo in luce una contesa serrata tra atlete di alto livello. L’azzurra Martina Peterlini ha affrontato la prova con l’obiettivo di ridurre il gap rispetto alle migliori, senza però chiudere la sessione con un punteggio in linea con le posizioni di vertice. La prima manche si è conclusa con un piazzamento fuori dalla top 20 per l’atleta, evidenziando un ritardo di 2,54 secondi rispetto alla leader Mikaela Shiffrin, che ha imposto il tempo di 47,13. In zona mista, l’italiana ha spiegato che è cruciale partire bene per la seconda manche e che la gara non è chiusa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

