Penis-gate un chirurgo plastico a Fanpage | Un mese prima delle Olimpiadi è venuto da me uno sciatore per le mie cure

Il 5 febbraio avevamo raccontato di quello che abbiamo nominato il "penis-gate" delle Olimpiadi di Milano-Cortina. I saltatori con gli sci probabilmente si iniettano acido ialuronico nel pene. per volare più lontano. Partiamo da questo fatto: uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Frontiers ha scoperto che ogni 2 cm in più di circonferenza della tuta del saltatore riduce la resistenza del 4% e aumentava la portanza del 5%. Cioè: una variazione di 2 cm nella tuta equivale a 5,8 metri di lunghezza in più nel salto. Quando vengono presi le misure per le tute, i cui dati vengono rilevati da uno scanner 3D dal punto più basso dei genitali.