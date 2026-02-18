Pellegatti sfida Allegri sul gol di Muntari | Senza quell’errore la Juve sarebbe crollata
Pellegatti critica Allegri sulla decisione di Muntari: «Se non fosse stato quell’errore, la Juventus avrebbe perso la partita». Il commentatore si riferisce a un momento preciso di quel match, quando un’azione sbagliata dell’ivoriano ha cambiato le sorti del risultato, lasciando intendere che senza quella svista, i bianconeri avrebbero subito una sconfitta pesante.
Il passato non è mai davvero trascorso, specialmente se porta il nome di Sulley Muntari e la data di quel fatidico febbraio 2012. Alla vigilia della sfida tra Milan e Como, le dichiarazioni rilasciate da Massimiliano Allegri in conferenza stampa hanno riaperto una ferita mai del tutto rimarginata nel cuore della tifoseria rossonera, innescando una reazione immediata da parte di Carlo Pellegatti. Lo storico giornalista e voce del milanismo, attraverso i propri canali social, ha espresso un netto dissenso nei confronti della ricostruzione fornita dal tecnico livornese, dando vita a un duello di prospettive su quello che resta lo spartiacque più controverso della storia recente della Serie A. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Openda Juve, i giornali bocciano senza appello il belga: «Quell’errore nel finale sa tanto di mazzata sul progetto di rimonta dei bianconeri». Il votoL’ingresso di Openda nella partita contro il Lecce ha suscitato critiche da parte dei media, che sottolineano un errore nel finale come un ostacolo al tentativo di rimonta della Juventus.
Allegri: “Bastoni come il gol di Muntari? Quella era una roba…”Massimiliano Allegri ha commentato il gol di Bastoni, paragonandolo a quello di Muntari, definendolo una “roba”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pisa-Milan, Pellegatti: Squadra più fluida con il 4-3-3, ecco perchè Allegri non lo schiera; Pellegatti difende Leao: I tifosi sono stanchi di lui? Ha fatto 7 gol e 2 assist giocando al 30%; Milan, Pellegatti: Chi parla di calendario sfortunato non ha calcolato la presenza di Allegri; Pellegatti rivela: Non tutte le tante anime del Milan erano convinte di dare 7 milioni, bonus...
Pellegatti ritorna su Muntari: Non sono d’accordo con Max, battendo la Juve avremmo vinto noiNel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato le parole di Max Allegri rilasciate nella conferenza stampa pre partita di Milan-Como sul gol di Muntari del lontano 2012. Queste le sue parole:. milannews.it
Pellegatti: Siamo qui che ci mettiamo come i polli di Renzo, invece di essere uniti in questa lotta contro la corazzata InterCarlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle polemiche in Serie A: Oggi invece di essere tutti uniti vicino al nostro Milan, vicini al ... milannews.it
Carlo Pellegatti chiede, Max Allegri risponde In conferenza stampa, il tecnico del Milan, divertito dalla domanda ha risposto così Poi ha invitato a guardare intanto alla sfida con il Pisa, per procedere poi passo dopo passo Voi ad oggi firmereste per gioc facebook