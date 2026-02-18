Pediatria del Santa Rosa donato un rilevatore di vene nel nome di Italo Arieti e Franco Cordelli

Il Lions club di Viterbo ha donato un rilevatore di vene alla Pediatria dell'ospedale Santa Rosa, in memoria di Italo Arieti e Franco Cordelli. La donazione è avvenuta il 17 febbraio, grazie alla figura di Gian Paolo Arieti, presidente del club. Il dispositivo aiuterà i medici a trovare le vene più facilmente, riducendo il disagio dei bambini durante le visite. La donazione rafforza l’impegno del Lions nel sostenere le strutture sanitarie locali e migliorare le cure pediatriche. Ora, il reparto potrà offrire un’assistenza più efficace e meno invasiva ai piccoli pazienti.

Una significativa donazione all'unità operativa di Pediatria dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo. L'ha effettuata nella giornata del 17 febbraio il Lions club, rappresentato dal presidente Gian Paolo Arieti. Alla presenza del direttore della struttura Giorgio Bracaglia, è stato consegnato un apparecchio rivelatore di vene professionale: uno strumento di grande utilità clinica che consentirà di facilitare l'individuazione del patrimonio venoso nei piccoli pazienti, rendendo le procedure meno invasive, più rapide e più sicure, con un miglioramento concreto del comfort e della qualità dell'assistenza.