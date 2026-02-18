Un ragazzo di 20 anni di Catania è stato arrestato dopo aver scagliato minacce e colpito i membri della famiglia durante una discussione accesa. La causa sono le crisi di astinenza che lo hanno portato a comportarsi in modo aggressivo, mettendo a rischio la sicurezza dei suoi cari. La lite si è verificata nel quartiere Librino, dove i vicini hanno chiamato le forze dell’ordine preoccupati dai rumori e dalle urla provenienti dall’appartamento.

Un arresto per maltrattamenti in famiglia e minacce gravi: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato nel quartiere Librino a Catania. Un 20enne, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati connessi allo spaccio di stupefacenti, è stato fermato dopo una violenta lite domestica. Secondo quanto si apprende dal sito della Polizia di Stato la madre del giovane ha chiesto aiuto temendo per la propria incolumità e quella dei familiari, esasperata dalle continue aggressioni del figlio in crisi d’astinenza. La richiesta di aiuto a Catania La vicenda si è consumata nel quartiere Librino a Catania, dove la madre del ragazzo ha contattato la Sala Operativa della Questura. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura a Catania, 20enne terrorizza la famiglia con violenze e minacce per le crisi di astinenza, arrestato

