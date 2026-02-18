Fabris ha spiegato che senza un impianto stabile, i pattinatori vivono come nomadi, spostandosi continuamente da una pista all’altra, spesso senza un luogo di allenamento fisso. Questa situazione rende difficile sviluppare un vero talento e ottenere risultati di alto livello, anche se negli ultimi giorni il pattinaggio velocità maschile ha regalato una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dopo il successo di Torino 2006.

Dopo Torino 2006, il pattinaggio velocità maschile conquista un altro oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina. L’intervista del Corriere della Sera a Enrico Fabris, che vinse vent’anni fa. Si possono fare paragoni tra quella squadra e questa? “Un’emozione che si ripete così forte a distanza di tanti anni va a garantire la continuità di questo sport e la qualità del lavoro dell’Italia ad altissimo livello. Le medaglie olimpiche non si vincono per caso. L’impresa di Ghiotto, Giovannini e Malfatti mi ha sbloccato ricordi a cui sono legatissimo. E, in qualche modo, va a valorizzare anche la nostra vittoria sul Canada, datata 16 febbraio 2006”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pattinaggio velocità, Fabris: “Senza un impianto, si vive come nomadi, pochi conoscono la realtà da cui nascono gli ori”

