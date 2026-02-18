Pattinaggio di figura | Varese trampolino di lancio per il Giappone verso il podio olimpico nel programma corto
Varese ha visto il debutto di giovani pattinatori giapponesi che puntano a conquistare la medaglia olimpica nel programma corto di figure. Durante la gara all’Acinque Ice Arena, i talenti del Sol Levante hanno impressionato con salti precisi e velocità, dimostrando di essere tra i favoriti in vista di Pechino. La competizione si è accesa tra i pattinatori nipponici, che hanno mostrato una preparazione solida e grande determinazione sull’ice.
Varese, la “Fortuna Nipponica” sul Ghiaccio Olimpico: Un Podio Giapponese Scritto tra le Mura dell’Acinque Ice Arena. Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 hanno visto un inatteso dominio giapponese nel pattinaggio di figura, con Ami Nakai, Kaori Sakamoto e Mone Chiba che hanno conquistato i primi tre posti nel programma corto. Un successo che affonda le radici nell’Acinque Ice Arena di Varese, dove le atlete hanno trascorso settimane cruciali di allenamento, affinando la tecnica e trovando un ambiente propizio alla concentrazione. La città lombarda si conferma così un polo di eccellenza per lo sport invernale, capace di attrarre e supportare talenti internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu
Olimpiadi, pattinaggio di figura: Conti-Macii e Ghilardi-Ambrosini ok nel programma cortoLaura Conti e Marco Macii, insieme a Chiara Ghilardi e Marco Ambrosini, hanno superato la fase del programma corto ai Giochi grazie alle loro performance.
Pattinaggio di figura, Guignard/Fabbri fanno il loro senza esaltare nel corto della prova a squadreGuignard e Fabbri hanno chiuso il corto della prova a squadre di pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 in quinta posizione.
Varese ai piedi della coppia d’oro del pattinaggio giapponese: Miura e Kihara trionfano alle OlimpiadiI campioni giapponesi, che hanno scelto l'Acinque Ice Arena come base per gli allenamenti, conquistano l'Oro Olimpico con un esercizio leggendario. Sesti gli azzurri Conti-Macii ... varesenews.it
Varese Olimpica: porte aperte per l’allenamento della nazionale giapponese di pattinaggioSi tratta di un appuntamento eccezionale nel panorama olimpico. Dalle 11:45 alle 12:30 di martedì 11 febbraio il pubblico e i media potranno osservare da vicino la tecnica e l'eleganza degli atleti ni ... varesenews.it
#IliaMalinin, favorito per la #medaglia d'oro nel #pattinaggio di figura, dopo aver perso il #podio a causa di due cadute, sui #social ha parlato di "#pressione insormontabile" facebook
