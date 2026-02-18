Patti Lateranensi | Mattarella e Meloni alla cerimonia

Il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno partecipato oggi alla cerimonia per il 97° anniversario dei Patti Lateranensi, un evento che riporta in primo piano un accordo storico tra Stato e Chiesa. La presenza dei due leader si è svolta a Palazzo Borromeo, dove hanno ricordato l’importanza di mantenere l’equilibrio tra le istituzioni. Durante l’evento, sono stati esposti documenti storici e si è discusso di come l’accordo abbia influenzato la vita politica e religiosa in Italia. La cerimonia si è conclusa con un momento di riflessione collettiva.

Mattarella e Meloni onorano i Patti Lateranensi: un equilibrio secolare al centro del dibattito. Roma, 18 febbraio 2026 – Il Presidente della Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno partecipato oggi a Palazzo Borromeo alla cerimonia per il 97° anniversario dei Patti Lateranensi e il 42° dell'Accordo di modifica del Concordato. L'evento, ospitato dall'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, ha riaffermato l'importanza di questi accordi per la storia italiana e il rapporto tra Stato e Chiesa, in un contesto di cambiamenti sociali e sfide globali. Un percorso storico tra diplomazia e identità nazionale. Sottoposti a revisione, per quanto concerne il concordato, nel 1984, i Patti Lateranensi regolano ancora oggi i rapporti fra Italia e Santa Sede. Sono richiamati dall'articolo 7 della Costituzione. La modifica del Concordato del 1984, a firma del premier Craxi e del cardinale Casaroli, non è un vero progresso laico. Viene abolita la "religione di stato" sancita dal fascismo con i Patti Lateranensi ma arrivano privilegi come 8x1000 e IRC a scuola.