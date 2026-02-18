Patenti e tangenti le mazzette contate nei bagni e i candidati fantasma | Sono mille euro a testa

Un'indagine ha rivelato che tra il 2021 e il 2023, alcune persone hanno pagato fino a mille euro per ottenere patenti senza averne diritto, nascondendo i soldi nei bagni. La scoperta nasce da un'inchiesta sulla corruzione nel settore dei rifiuti, dove alcuni candidati falsi sono stati fatti passare come idonei. Durante le verifiche, sono stati trovati soldi contati in luoghi nascosti, e alcuni soggetti hanno ammesso di aver pagato per ottenere documenti falsi. Tra i coinvolti ci sarebbero anche persone che guidano imbarcazioni e motociclette senza aver superato l'esame.

I retroscena dell'inchiesta alla Motorizzazione con 46 indagati. Un ex dipendente avrebbe favorito le autoscuole e le agenzie dei suoi figli pagando un funzionario. Il tariffario, il giro di soldi ripreso dalle telecamere e gli esami taroccati. Il caso dell'ex portiere del Palermo "in Trentino mentre sosteneva un esame al porto" - I NOMI "I soldi fanno venire la vista ai ciechi e fanno rinascere i morti". Ma a quanto pare fanno anche venire la capacità di governare imbarcazioni e di guidare motociclette pur non avendo la patente visto che, tra il 2021 e il 2023 - in cambio di laute mazzette, anche di mille euro a candidato - la Motorizzazione civile avrebbe rilasciato tutta una serie di permessi irregolarmente.🔗 Leggi su Palermotoday.it

