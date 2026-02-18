Passo falso del Renate La rabbia di Foschi

Il Renate ha subito una sconfitta a Cittadella, interrompendo una serie di dieci partite senza sconfitte. Foschi, il presidente della squadra, ha espresso tutta la sua frustrazione subito dopo il risultato. La squadra aveva raggiunto quasi 80 giorni senza perdere in campionato, ma questa volta non è riuscita a mantenere il record.

Restano dieci i risultati utili consecutivi del Renate. La striscia positiva si chiude al "Tombolato" di Cittadella dopo quasi 80 giorni senza cadute in campionato. Una sconfitta di misura che costa ai nerazzurri il quarto posto: ora sono sesti raggiunti proprio dai veneti a quota 42 punti che così mantengono la loro imbattibilità contro le pantere in un totale però di appena quattro scontri diretti. La decide una doppietta di Rabbi, anche se poi, vedremo, nel mirino c'è soprattutto il secondo di gol. Ma nel suo intervento post gara Luciano Foschi dedica una buonissima parte dello spazio per raccontare cosa sarebbe accaduto in occasione della sua espulsione.