Pasqua 2026 come ottenere più giorni di vacanza | guida al calendario dei ponti

Pasqua 2026, evento molto atteso, si avvicina e porta con sé numerose opportunità di ferie. La causa principale è il calendario, che permette di creare ponti tra giorni festivi e weekend, offrendo più giorni di vacanza. Per esempio, nel 2026 la Pasqua cade di aprile, e alcune date potrebbero favorire l’ottimizzazione del tempo libero. Famiglie e lavoratori cercano già soluzioni per sfruttare al massimo questa occasione, pianificando ferie o brevi viaggi. Ecco come organizzarsi al meglio prima che arrivino le festività.

Dopo Carnevale, una festività molto attesa è quella di Pasqua. Si tratta di una delle ricorrenze che permette di organizzare ponti sia scolastici che lavorativi e, quindi, di restare a casa o di partire per un viaggio. La Pasqua, però, cambia data e nel 2026 si tratta di una Pasqua “media” perché cade tra il 3 e il 13 aprile. Nello specifico, Pasqua cade domenica 5 aprile e il lunedì dell’Angelo, più noto come Pasquetta, il 6 aprile. Le scuole e gli uffici si regolano di conseguenza. ioltoc tag=”h2? Quando sono le vacanze pasquali. Si sta per avvicinare un’altra grande festività dell’anno. Molti anni Pasqua può capitare a marzo, ma in questo caso è prevista a partire dal 2 aprile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

