Un parto complicato ha portato a un risarcimento di 1,3 milioni di euro, ma ora la richiesta è stata sospesa. La decisione arriva dopo che le autorità hanno messo in dubbio la relazione tra le due cose, mentre il bambino, oggi adolescente, ha sviluppato disturbi dello spettro autistico. La vicenda riguarda un caso avvenuto nel 2010 in una clinica di Fermo, dove la famiglia aveva presentato la richiesta di indennizzo, sostenendo che le complicazioni durante il parto avessero influenzato la salute del bambino. Ora, le indagini continuano per chiarire i legami tra evento e diagnosi.

Fermo, 18 febbraio 2026 – Un milione e trecentomila euro riconosciuti per un presunto legame tra un parto complicato e l’autismo diagnosticato negli anni successivi. Ma la Corte d’Appello di Ancona ha bloccato tutto, e il pagamento rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La decisione dei giudici in appello. I giudici di secondo grado, infatti, hanno sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza che aveva condannato l’ospedale di Fermo a pagare oltre 1,3 milioni di euro a un ragazzo nato nel 2002 e ai suoi genitori. Il provvedimento è del 10 febbraio 2026. I giudici hanno ritenuto che, a fronte di una somma «ben oltre il milione di euro», e considerata la situazione reddituale dei beneficiari (circa 4mila euro dichiarati come reddito familiare), vi siano motivi sufficienti per concedere la sospensiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parto complicato e autismo: maxi risarcimento da 1,3 milioni sospeso

MEDIASET CHIEDE UN MAXI RISARCIMENTO DA 160 MILIONI DI EURO A CORONAMediaset ha inviato una richiesta di risarcimento da 160 milioni di euro a Fabrizio Corona.

Firenze, bambino operato per un tumore che non c'era: maxi risarcimento da 3,7 milioniIn un caso di errore medico a Firenze, un bambino operato per un tumore inesistente ha ricevuto un risarcimento di 3,7 milioni di euro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.