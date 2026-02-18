Parmigiana 42enne in rianimazione per una intossicazione da botulino

Una donna di 42 anni di Parma si trova in rianimazione a causa di un'intossicazione da botulino, probabilmente dopo aver mangiato conserve fatte in casa. La donna ha consumato alimenti preparati in modo artigianale, che potrebbero essere stati contaminati. I medici stanno monitorando attentamente il suo stato di salute.

Mamma e figlia 15enne morte a Campobasso, il papà trasferito allo Spallanzani di Roma: è grave. Le ipotesi: “Botulino, listeria, epatite fulminante o una intossicazione chimica”Una famiglia di Campobasso ha vissuto un grave episodio di malattia improvvisa, con la morte di madre e figlia 15enne e il padre ricoverato in condizioni critiche a Roma.

Botulino, salmonella e gli altri: come evitare i “veleni” in tavola e difendersi dalle intossicazione alimentariLa sicurezza alimentare è un tema fondamentale per la salute di tutti.

