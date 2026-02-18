Parma | Sentenza UE sulle mense a rischio opposizione in Comune e richiesta di bando ponte per garantire il servizio

La sentenza dell’Unione Europea ha bloccato la gara per le mense scolastiche di Parma, creando incertezza sul servizio. La consigliera Seletti denuncia che questa decisione potrebbe interrompere le forniture nelle scuole, lasciando senza pasti centinaia di studenti. Per evitare il peggio, chiede l’attivazione di un “bando ponte” che permetta di proseguire temporaneamente l’affidamento. La questione riguarda direttamente le famiglie e le scuole, che ora attendono una soluzione rapida. La situazione resta in equilibrio tra leggi e necessità pratiche.

Parma, la sentenza UE sulle mense scolastiche mette a rischio la gara: la consigliera Seletti chiede un “bando ponte”. La gestione delle mense scolastiche a Parma è al centro di una crescente polemica dopo la sentenza dello scorso 5 febbraio 2026 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La decisione, che ha dichiarato illegittimo il diritto di prelazione nei project financing, solleva dubbi sulla correttezza della procedura in corso e spinge la consigliera comunale Ines Seletti (Gruppo Vignali) a chiedere la revoca della gara e l’attivazione di una soluzione temporanea per garantire il servizio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Comune di Bologna difende il bando mense: “Garantiamo lavoro e qualità del servizio”Il Comune di Bologna conferma l'importanza del bando unico per l'assegnazione del servizio mensa nelle scuole.

Anac boccia il bando sulle mense scolastiche, il Comune si difende: “Qualità prima di tutto”L'Anac ha respinto il bando del Comune di Bologna per le mense scolastiche, suscitando la reazione dell’amministrazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.