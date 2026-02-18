Parità di genere Pina Alberghina Mpa | È principio costituzionale non bandiera ideologica

Pina Alberghina (Mpa) afferma che la parità di genere è un principio costituzionale, non una bandiera ideologica. La Sicilia ha approvato le quote rosa dopo 13 anni di attesa, segnando un passo importante. Alberghina sottolinea che questa norma mira a garantire un equilibrio tra uomini e donne nei ruoli pubblici, evitando che diventi solo una rivendicazione femminista. La decisione riguarda anche i comuni, che devono uniformarsi a questa legge. La questione ora passa alla sua attuazione concreta.

“Con l'approvazione della norma si è finalmente colmato in Sicilia un ritardo di ben 13 anni", dichiara la coordinatrice cittadina del Moviemnto per l'autonomia, Pina Alberghina “Con l'approvazione della norma si è finalmente colmato in Sicilia un ritardo di ben 13 anni. L'approvazione da parte dell'assemblea regionale delle quote rosa non può e non deve essere degradata a una banale rivendicazione femminista, per noi rappresenta l'uniformazione, anche nei comuni della nostra isola, a un principio cardine della nostra carta costituzionale che è quello della tutela della pari opportunità tra uomini e donne”, lo dichiara la coordinatrice cittadina del Mpa Pina Alberghina.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

