Paris Hilton ha deciso di risposarsi, questa volta sulla spiaggia di Turk and Caicos, per celebrare il rinnovo delle promesse con Carter Raum. La cantante e imprenditrice ha scelto un abito bianco semplice, arricchito da accessori scintillanti, davanti ai loro due figli. La cerimonia si è svolta in un'atmosfera intima e festosa, con il mare che fa da sfondo.

Come ha raccontato la stessa Hilton su Instagram, Carter le ha chiesto nuovamente la mano, chiedendole di (ri)sposarla nientemeno che nel giorno di San Valentino, sulla candida spiaggia di Turk and Caicos, fronte mare. Con una scritta a caratteri cubitali e led che recitava la fatidica domanda «Mi vuoi sposare un'altra volta?», Reum, insieme ai due figli, Phoenix e London, si è inginocchiato davanti alla sua sposa consegnandole l'anello, simbolo di rinnovo d'amore. «A San Valentino, tra le acque turchesi di Turks & Caicos - pochi giorni prima del mio compleanno - il mio eterno Valentino mi ha fatto di nuovo la proposta, e io ho detto di nuovo sì» ha scritto l'ereditiera sui social sotto il carosello di foto, e aggiungendo: «rinnovare i nostri voti non significa solo festeggiare cinque bellissimi anni, ma mostrare ai nostri bambini che l'amore cresce, si intensifica e si sceglie reciprocamente ancora e ancora». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Paris Hilton ha detto (di nuovo) «sì», indossando un leggiadro abito bianco e con accessori immancabilmente bling bling

