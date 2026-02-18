Nella diciannovesima giornata di campionato, il Badia Pozzeveri e il Lammari hanno pareggiato sul campo sintetico, lasciando il risultato stagnante. La partita, originariamente programmata per domenica, è stata rinviata a causa delle cattive condizioni del terreno di gioco.

La diciannovesima giornata dal campionato si è conclusa con i due posticipi. Nel girone A sul sintetico il Badia Pozzeveri ha pareggiato contro il Lammari. Per i padroni di casa in gol Ruggiero, mentre per gli ospiti ha segnato Capitanini. Un risultato che non cambia di molto la classifica, anche perché ci sono due recuperi ancora da giocare (Calcistica Popolare Trebesto - Villetta e Pescaglia - Coreglia) con entrambe le gare rinviate per impraticabilità di campo. Questa la nuova classifica del girone A. Morianese 41; San Vito 39; Calcistica Popolare Trebesto 37; Altetico Penarol, Spianate 32; Lammari 30; Barga 28; Villetta, Giesse Barga 27; Pescaglia 24; Coreglia, Badia Pozzeveri 19; Ligacutiglianese 13; Farneta 11; Sporting Vagli 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pareggi e partite rinviate

