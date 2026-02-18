A Pisa, il parcheggio di via Garibaldi è abbandonato da mesi e ora provoca un conflitto tra residenti e amministrazione. La causa è il degrado dell’area, che si traduce in auto lasciate senza controllo e spazi invasi da rifiuti. La situazione si complica ulteriormente con le tensioni tra chi utilizza l’area e chi vorrebbe riqualificarla subito. Nel frattempo, anche via Cattaneo si trova al centro delle polemiche, dove i cittadini chiedono interventi urgenti per risolvere il caos.

Pisa, 18 febbraio 2026 – Tu chiamalo se vuoi parcheggio. Si tratta di quello di via Garibaldi lasciato nell’incuria totale. E si aggiunga anche quello «fantasma» di via Cattaneo. «E’ paradossale. La Giunta vuol fare nuovi parcheggi nelle aree verdi ed ha aree di sosta sue abbandonate, colme di rifiuti oppure addirittura fantasma». Lo dicono Luigi Sofia (Sinistra unita per Pisa) e Francesco Auletta (Una città in Comune) all’indomani della commissione consiliare controllo e garanzia. Sofia sul parcheggio di via Cattaneo dice: « Dagli atti — o meglio, dall’assenza di atti — è emerso un fatto gravissimo: quell’area oggi abbandonata dove qualche incivile ci lascia i rifiuti, non risulta formalmente destinata a parcheggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parcheggi in città, scontro totale. Via Cattaneo e Garibaldi nel mirino

