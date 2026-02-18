Paramount ha un’altra possibilità con Warner

Paramount ha ottenuto una nuova opportunità con Warner perché Netflix le ha concesso una settimana di tempo per convincere il gruppo a accettare la sua proposta. La decisione arriva dopo che Paramount ha presentato un'offerta concreta e ha deciso di sfruttare questa deroga per negoziare con Warner.

Avrà una settimana di tempo per convincere il gruppo ad accettare la sua offerta, grazie a una deroga concessa da Netflix La multinazionale statunitense Paramount Skydance avrà un’altra settimana di tempo per convincere il consiglio d’amministrazione di Warner Bros. Discovery a preferire la sua proposta d’acquisto rispetto a quella presentata da Netflix, con cui il gruppo ha raggiunto un accordo di massima a dicembre. Potrà farlo grazie a una deroga concessa dalla stessa Netflix, che durerà fino al 23 febbraio: entro quella data Paramount dovrà chiarire tutti i dettagli della sua offerta, che il CDA considera lacunosa e poco sostenibile sul piano finanziario. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Paramount ha un’altra possibilità con Warner Netflix dovrà sudare per avere Warner, ha contro Paramount, Hollywood (e Trump)Netflix si trova ad affrontare una sfida complessa nel consolidare i propri contenuti, con Warner che si oppone e Paramount, Hollywood e anche Donald Trump coinvolti nel panorama competitivo. Warner Bros valuta riapertura trattative con ParamountWarner Bros ha deciso di riaprire le trattative con Paramount dopo aver ricevuto un’offerta più allettante. Silver Samurai (2026) - First Trailer | Keanu Reeves - Concept Trailer Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Paramount ha un’altra possibilità con Warner; Paramount rivede al rialzo l’offerta per Warner Bros Discovery; Warner Bros riapre con Paramount; Warner Bros dice un altro no a Paramount, ma dà agli Ellison una settimana per l’offerta definitiva. Paramount non molla Warner Bros: ha 7 giorni di tempo per presentare la sua offerta definitivaWarner Bros. Discovery ha concesso 7 giorni di tempo a Paramount per presentare la sua offerta definitiva per l'acquisizione: l'accordo con Netflix potrebbe non essere più così solido ... hwupgrade.it Warner Bros riapre con ParamountWarner Bros Discovery ha annunciato che riprenderà le trattative con Paramount interrotte a dicembre, offrendo alla società un’altra possibilità di superare ... ilmessaggero.it L’attrice Teyana Taylor, stella in Una battaglia dopo l’altra, nei panni del personaggio di Perfidia, andrà stavolta dietro la macchina da presa. Il film si chiamerà Get Lite e sarà targato Paramount Pictures. La casa di produzione ha programmato l’uscita del film facebook