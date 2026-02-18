Questa mattina, Papa Leone si è imbattuto in un’avvistamento tra la folla di piazza San Pietro, quando una donna ha gridato: “È proprio lei!”. La scena ha attirato l’attenzione di molti presenti, sorprendendo anche il Papa. La donna, riconoscendo una vecchia amica tra i fedeli, si è avvicinata con entusiasmo. La scena si è svolta durante l’udienza generale del Mercoledì delle Ceneri, creando un momento di spontaneità tra i partecipanti. La folla ha assistito divertita a questa sorpresa improvvisa.

Questa mattina, mentre migliaia di fedeli si radunavano in piazza San Pietro per l’udienza generale del Mercoledì delle Cener i, un episodio ha regalato un sorriso spontaneo e inaspettato. Papa Leone, durante il consueto giro sulla papamobile tra i fedeli, ha individuato una donna tra la folla e, con grande naturalezza, ha esclamato ai suoi segretari: « È la parrucchiera di mio fratello ». Tra sorrisi e incredulità, il Pontefice ha proseguito in un misto di italiano e spagnolo: « È la parrucchiera del mi hermano, la barbiera, gli taglia i capelli. » Alla conferma, uno dei collaboratori ha chiesto: « Davvero? » e il Papa ha risposto con un divertito « Sì, sì ». 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Papa Leone, l’avvistamento tra la folla: “È proprio lei!”. Incredulità generale

Udienza Generale 28 gennaio 2026, Papa Leone XIV: il legame indissolubile tra Sacra Scrittura e TradizioneDurante l’udienza generale del 28 gennaio 2026, Papa Leone XIV ha ribadito che la Sacra Scrittura e la Tradizione sono inseparabili.

Papa Leone XIV arriva a Ostia: folla ad attenderloPapa Leone XIV è arrivato a Ostia per visitare la parrocchia Santa Maria Regina Pacis, attirando una grande folla di fedeli.

Papa Leone XIV ai cardinali in Concistoro: “Conto su voi”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.