Papa Leone l’avvistamento tra la folla | È proprio lei! Incredulità generale
Questa mattina, mentre migliaia di fedeli si radunavano in piazza San Pietro per l’udienza generale del Mercoledì delle Cener i, un episodio ha regalato un sorriso spontaneo e inaspettato. Papa Leone, durante il consueto giro sulla papamobile tra i fedeli, ha individuato una donna tra la folla e, con grande naturalezza, ha esclamato ai suoi segretari: « È la parrucchiera di mio fratello ». Tra sorrisi e incredulità, il Pontefice ha proseguito in un misto di italiano e spagnolo: « È la parrucchiera del mi hermano, la barbiera, gli taglia i capelli. » Alla conferma, uno dei collaboratori ha chiesto: « Davvero? » e il Papa ha risposto con un divertito « Sì, sì ». 🔗 Leggi su Tvzap.it
Udienza Generale 28 gennaio 2026, Papa Leone XIV: il legame indissolubile tra Sacra Scrittura e TradizioneDurante l’udienza generale del 28 gennaio 2026, Papa Leone XIV ha ribadito che la Sacra Scrittura e la Tradizione sono inseparabili.
Papa Leone XIV arriva a Ostia: folla ad attenderloPapa Leone XIV è arrivato a Ostia per visitare la parrocchia Santa Maria Regina Pacis, attirando una grande folla di fedeli.
Papa Leone XIV ai cardinali in Concistoro: “Conto su voi”
TVA Sicilia. . Oggi, Mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima. In occasione del periodo di penitenza e digiuno, l’arcivescovo di Catania, monsignor Luigi Renna, ha diffuso un messaggio video che richiama papa Francesco e papa Leone. facebook
Quaresima, papa Leone: "Digiuniamo da azioni e commenti che feriscono gli altri" #papaleonexiv x.com