Paolo Berlusconi | Silvio ci ha insegnato che ci crede supera tutti gli ostacoli

Paolo Berlusconi ha ricordato come Silvio Berlusconi abbia sempre creduto nel Milan, anche quando gli ostacoli sembravano insormontabili. La sua testimonianza arriva dopo che il club ha vissuto un momento complicato, con alcuni tifosi che si sono mostrati preoccupati per il futuro. Paolo ha raccontato che il fratello ha investito molto nel team, nonostante le difficoltà economiche e le critiche. In un’intervista, ha ricordato le sfide affrontate durante gli anni d’oro del Milan, sottolineando come la determinazione di Silvio abbia fatto la differenza.

Il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo, è intervenuto ai microfoni di Radio24 nel corso del podcast 'Tutti Convocati'. Nel suo intervento ha ripercorso alcuni momenti del passato, soffermandosi su quando Silvio acquistò il Milan con l'ambizione di trasformarlo nella squadra più forte al mondo. Di seguito le sue dichiarazioni. "Tutti ridevano quando Silvio diceva che voleva portare il Milan ad essere la squadra più forte del mondo. Ci ha insegnato che chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince". LEGGI ANCHE: Milan-Como, probabili formazioni: Allegri ritrova Saelemaekers dal 1'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Paolo Berlusconi: “Silvio ci ha insegnato che ci crede supera tutti gli ostacoli” Dawson’s Creek, la serie che ci ha insegnato a crescereDawson’s Creek, la serie che ha accompagnato tanti giovani negli anni ’90, ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori grazie alle storie di adolescenti in cerca di sé stessi. Referendum, Paolo Berlusconi: “Voterò sì perché l’ha detto Silvio. La giustizia non funziona” – VideoPaolo Berlusconi ha annunciato che voterà sì al prossimo referendum, motivando la sua scelta con l’appoggio di Silvio Berlusconi e il ritenuto bisogno di migliorare il funzionamento della giustizia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’amica italiana di Jeffrey Epstein scelta da Paolo Sorrentino per interpretare in LORO la parte di una olgettina di Silvio Berlusconi; Loro, il film su Berlusconi di Paolo Sorrentino riappare su YouTube nella versione integrale; Loro di Paolo Sorrentino ricompare su YouTube: il film su Berlusconi torna visibile online; Stragi del ‘92, giù il sipario per Dell’Utri: Non fu il mandante. Loro di Paolo Sorrentino ricompare su YouTube: il film su Berlusconi torna visibile onlineIn seguito all'acquisizione dei diritti da parte di Mediaset, Loro di Paolo Sorrentino è sparito completamente dal circuito ufficiale ma ora il dittico del regista napoletano su Silvio Berlusconi è to ... msn.com Loro, il film su Berlusconi di Paolo Sorrentino riappare su YouTube nella versione integraleDopo essere stato acquistato da Mediaset e di fatto sparito, il film 'Loro' con Toni Servillo ritorna disponibile (per ora) online ... ilfattoquotidiano.it Io e Luna Berlusconi,nipote prediletta di Silvio,figlia del fratello Paolo ,imprenditrice di successo… -LUNA BERLUSCONI- facebook Referendum, dopo Previti FI arruola Confalonieri e Paolo Berlusconi (con Calenda). Si fa vedere anche Fascina: “È per Silvio”. @Snaporaz92 x.com