PAOK-Celta Vigo Europa League 19-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici I greci possono fare risultato

Il match tra PAOK e Celta Vigo è stato deciso dalla posizione in classifica: entrambe le squadre cercano punti per migliorare la loro posizione in Europa League. I greci sono a un punto dai galiziani, che sono più avanti di un posto. Entrambe le formazioni hanno ottenuto risultati simili nel girone, con il PAOK vicino al Celta Vigo, che ha concluso al sedicesimo posto con 13 punti. La partita si gioca oggi alle 18:45, con la speranza di un risultato positivo per il team greco.

PAOK e Celta Vigo hanno disputato una prima di Europa League molto simile: i galiziani hanno chiuso al sedicesimo posto con 13 punti, mentre i greci li hanno seguiti a ruota, con un punto in meno e la diciassettesima piazza in graduatoria. Le due compagini si affronteranno quindi nel play-off e la prima gara si.