Panchine distrutte dopo la notte folle in piazza Dante

Nella notte, alcune panchine di piazza Dante a Trento sono state vandalizzate, probabilmente a causa di gruppi di giovani che si sono radunati nel quartiere. Il danno, visibile questa mattina, ha lasciato sedie rotte e legno frantumato sparso sul selciato. La zona, già nota per episodi di degrado, si trova ora ancora più compromessa. Le autorità locali sono state informate e si preparano a intervenire per riparare i danni e cercare di prevenire ulteriori atti di vandalismo. La situazione resta sotto osservazione.

La denuncia fatta dal consigliere leghista Devid Moranduzzo che parla di "schiaffo alla città": "Le telecamere sono presidiate in tempo reale o servono solo a guardare i danni il giorno dopo? Perché non si investe in tecnologie di monitoraggio attivo per prevenire questi scempi?" Che piazza Dante a Trento sia una zona quantomeno complicata, è cosa nota; dato oggettivo, parlano le cronache che spesso riportiamo sulle nostre colonne. A volte, la piazza del capoluogo che affaccia sui palazzi del potere, Provincia e Regione sono letteralmente a due passi, diventa pure una zona di scontro e di violenza.