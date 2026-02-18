Pamela Camassa Dimentica Bisciglia | Chi E’ Il Nuovo Amore!

Pamela Camassa ha ufficialmente lasciato Bisciglia a causa di una crisi che ha segnato la fine della loro relazione. Dopo mesi di sofferenza, l’attrice ha ritrovato il sorriso accanto a Stefano Russo, un imprenditore incontrato durante un evento di beneficenza. La donna ha deciso di condividere la sua rinascita in un’intervista, spiegando come il nuovo amore abbia le ridato fiducia. Ora Pamela guarda avanti con entusiasmo, pronta a ricominciare da zero e a lasciarsi alle spalle il passato.

Pamela Camassa racconta la sua rinascita a La Volta Buona: dal dolore per la fine con Bisciglia alla felicità ritrovata con Stefano Russo. Pamela Camassa è tornata a far parlare di sé, ma stavolta non per gossip chiassosi o scoop improvvisi. A pochi mesi dalla rottura con Filippo Bisciglia, la showgirl ha scelto il salotto garbato di Caterina Balivo per raccontarsi con sincerità e leggerezza. Ospite a La Volta Buona, Pamela ha svelato al pubblico di Rai 1 di aver ritrovato la serenità, e forse anche qualcosa in più. Sorriso luminoso, occhi che parlano: la Camassa è apparsa radiosa. Nessun proclama d'amore ufficiale, ma tra le righe il messaggio è chiaro. Pamela Camassa e il nuovo amore con Stefano Russo: la rinascita dopo Bisciglia. Pamela Camassa conferma di aver ritrovato la felicità con Stefano Russo. Dopo la fine della storia durata 17 anni con Filippo Bisciglia, Pamela Camassa parla per la prima volta del nuovo compagno.