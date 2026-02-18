Palpeggiava seno ed inguine alle pazienti assolto un allergologo | Nessuna violenza sessuale

L'allergologo Lorenzo Barresi è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale, dopo che le accuse di palpeggiamenti a seno e inguine delle pazienti si sono rivelate infondate. La sua difesa ha sostenuto che si tratta di comportamenti professionali e non di abusi, sottolineando la sua attenzione alla cura dei pazienti. Barresi, arrestato nel 2021, aveva sempre negato ogni accusa e si era definito un medico “scrupoloso”. La sentenza ha chiuso una vicenda che aveva suscitato molte discussioni nella comunità medica.

Lorenzo Barresi, 65 anni, in servizio all'Isme di via Ruggero Settimo, era finito agli arresti domiciliari nel 2021 perché alcune donne avrebbero raccontato che sarebbe stato solito estendere le visite alle parti intime e senza motivo. Lui ha sempre respinto le accuse spiegando di essere solo "un medico scrupoloso". I giudici lo hanno scagionato "Sono solo un medico scrupoloso" si era difeso così l'allergologo dell'Isme Lorenzo Barresi, finito agli arresti domiciliari a settembre del 2021 perché avrebbe abusato sessualmente di diverse pazienti, in particolare palpeggiandole ai seni e all'inguine.