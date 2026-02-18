Pallanuoto Ravenna vincente Sconfitta la rivale Modena la vetta dista solo un punto

La squadra di pallanuoto di Ravenna ha vinto contro Modena, causando la sua sconfitta nella partita di ieri. La Ravenna ha segnato dieci gol, mentre Modena si è fermata a sei. Con questa vittoria, Ravenna sale al secondo posto in classifica, a un punto dalla prima. La partita si è giocata davanti a un buon pubblico allo stadio cittadino.

Seconda vittoria in tre gare disputate per la Ravenna Pallanuoto, che supera 10-6 la Penta Modena, salendo al secondo posto in coabitazione con la Rari Nantes Romagna di Forlì con una sola lunghezza di svantaggio dalla capolista ASI Bologna. I ravennati passano in vantaggio dopo tre minuti con Tassi, ma Modena ribalta subito il risultato segnando due reti. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e con Baroncelli, Falduto e due reti di Cimatti si portano sul 5-2 al termine del primo tempo. Il break definitivo arriva nel terzo periodo con un 5-0 che chiude i conti. "La squadra ha giocato molto bene – spiega l'allenatore Dario Baroncelli - abbiamo eseguito nel migliore dei modi gli schemi preparati in settimana ed abbiamo dimostrato che vogliamo dire la nostra per quel che riguarda la promozione in serie C.