Pallanuoto Ravenna vincente Sconfitta la rivale Modena la vetta dista solo un punto

Da ilrestodelcarlino.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di pallanuoto di Ravenna ha vinto contro Modena, causando la sua sconfitta nella partita di ieri. La Ravenna ha segnato dieci gol, mentre Modena si è fermata a sei. Con questa vittoria, Ravenna sale al secondo posto in classifica, a un punto dalla prima. La partita si è giocata davanti a un buon pubblico allo stadio cittadino.

Seconda vittoria in tre gare disputate per la Ravenna Pallanuoto, che supera 10-6 la Penta Modena, salendo al secondo posto in coabitazione con la Rari Nantes Romagna di Forlì con una sola lunghezza di svantaggio dalla capolista ASI Bologna. I ravennati passano in vantaggio dopo tre minuti con Tassi, ma Modena ribalta subito il risultato segnando due reti. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e con Baroncelli, Falduto e due reti di Cimatti si portano sul 5-2 al termine del primo tempo. Il break definitivo arriva nel terzo periodo con un 5-0 che chiude i conti. "La squadra ha giocato molto bene – spiega l’allenatore Dario Baroncelli - abbiamo eseguito nel migliore dei modi gli schemi preparati in settimana ed abbiamo dimostrato che vogliamo dire la nostra per quel che riguarda la promozione in serie C. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

pallanuoto ravenna vincente sconfitta la rivale modena la vetta dista solo un punto
© Ilrestodelcarlino.it - Pallanuoto, Ravenna vincente. Sconfitta la rivale Modena, la vetta dista solo un punto

La Consar Ravenna subisce la rimonta da Taranto: un solo punto dal match in PugliaLa Consar Ravenna sembrava avviata verso una vittoria a Taranto, con un avvio convincente e due set vinti con buon rendimento in attacco.

Leggi anche: Il Volley Bergamo strappa un punto a Novara: la sconfitta arriva solo al tiebreak

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pallanuoto, Ravenna vincente. Sconfitta la rivale Modena, la vetta dista solo un punto.

Europei pallanuoto: prima sconfitta per il Setterosa, la Grecia vince 15-10L'Italia è stata sconfitta dalla Grecia 15-10 agli Europei di pallanuoto femminile in corso a Funchal, prima sconfitta nel torneo che non pregiudica la corsa del Setterosa alle semifinali. Le azzurre ... ansa.it