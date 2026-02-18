Pallamano Trieste | Boris Lisica ex giocatore nuovo allenatore per un rilancio immediato

Boris Lisica, ex giocatore di pallamano, diventa l’allenatore della Pallamano Trieste dopo l’esonero di Andrea Carpanese, con l’obiettivo di riportare il team ai vertici. La società ha deciso di puntare su di lui per portare nuova energia e risultati concreti alla squadra. Lisica arriva a Trieste con una lunga carriera da giocatore e una passione evidente per il rilancio del club.

Boris Lisica è il Nuovo Allenatore della Pallamano Trieste: Una Scommessa per il Rilancio del Club. Trieste accoglie Boris Lisica come nuovo allenatore della Pallamano Trieste 1970, a seguito dell’esonero di Andrea Carpanese. L’ex terzino sinistro, con un passato da giocatore nella stessa Trieste nella stagione 20032004, guiderà la squadra nella prossima sfida del campionato, in programma sabato a Bressanone, con l’obiettivo di invertire la rotta e riportare il club ai livelli competitivi desiderati. La scelta della società riflette la volontà di puntare su un tecnico esperto e con una profonda conoscenza del gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu Boris Lisica è il nuovo allenatore della Pallamano TriesteBoris Lisica ha preso il comando della Pallamano Trieste 1970 dopo che la società ha deciso di cambiare allenatore a causa dei risultati deludenti nelle ultime partite. La Pallamano esonera Carpanese: a breve il nome del nuovo allenatoreLa Pallamano Trieste 1970 ha deciso di cambiare allenatore dopo le recenti sconfitte, esonerando Andrea Carpanese. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Boris Lisica nuovo allenatore della Pallamano Trieste 1970. Pallamano Pressano salva: sconfitta Trieste, resta in Serie A GoldLa Pallamano Pressano BTS chiude i conti con la salvezza e conquista la permanenza in Serie A Gold. I gialloneri di Branko Dumni? hanno sconfitto al Palavis la Pallamano Trieste - dopo la vittoria in ... rainews.it “Zoom - Dentro la notizia” è la rubrica video del Piccolo. Ogni giorno affrontiamo il mondo delle news, scegliendo un tema specifico e approfondendolo. La notizia è di oggi: la Pallamano Trieste ha esonerato Andrea Carpanese. Al tecnico triestino è cost facebook