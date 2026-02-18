Palladino non ha stretto la mano a Kovac dopo Borussia Dortmund-Atalanta | la spiegazione in conferenza stampa

Dopo la sconfitta dell’Atalanta contro il Borussia Dortmund, Palladino non ha salutato Kovac perché il tecnico nerazzurro ha deciso di lasciare il campo rapidamente senza fermarsi a parlare. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0, e subito dopo il fischio finale, Palladino si è diretto verso gli spogliatoi senza tentare un saluto. La scelta di non stringere la mano ha attirato l’attenzione dei presenti e ha aperto alcune discussioni tra i tifosi.