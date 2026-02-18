Palladino fidente per il ritorno | Possiamo segnarne due il loro atteggiamento non ci spaventa

Raffaele Palladino si mostra fiducioso prima della partita, sostenendo che l’Atalanta può ottenere un risultato positivo contro il Borussia Dortmund nonostante la sconfitta per 2-0 all’andata. L’allenatore evidenzia che i suoi giocatori hanno un atteggiamento determinato e che sono pronti a tentare il tutto per tutto, anche in trasferta. La squadra bergamasca si prepara a sfidare una delle formazioni più forti in Europa, puntando sulla voglia di reagire e sulla voglia di segnare almeno due gol per passare il turno.

Nei playoff di Champions League, Dortmund-Atalanta si è chiusa sul punteggio di 2-0, con l'allenatore della Dea che ha tratteggiato la sua lettura della partita ai microfoni. L'analisi si è focalizzata sui movimenti offensivi, sulla qualità del passaggio finale e sulla necessità di aumentare l'intensità nel corso della gara di ritorno. L'esame parte dal primo tempo, prosegue con una valutazione della gestione della palla e guarda all'impegno da mettere in campo per imporsi nell'incontro decisivo. La prima frazione ha evidenziato una mancanza di rapidità e una manovra poco fluida, con troppa prevedibilità nelle traiettorie di gioco.