Palermo Memorial Guardì | traffico modificato domenica tra Favorita e Mondello per la ciclopiada

Domenica a Palermo, il traffico tra Favorita e Mondello subirà cambiamenti a causa della seconda edizione del Memorial Silvestre Guardì. La corsa ciclistica, che coinvolge numerosi partecipanti, porta alla chiusura di alcune strade principali e deviazioni temporanee. Le autorità hanno invitato i cittadini a pianificare in anticipo gli spostamenti e a usare percorsi alternativi. La manifestazione si svolge tutto il giorno, portando un afflusso consistente di appassionati di ciclismo. Le modifiche alla viabilità resteranno in vigore fino a sera.

Domenica in Bici a Palermo: Traffico Modificato per il Memorial Silvestre Guardì. Palermo si prepara a vivere una domenica all'insegna del ciclismo, con il secondo memorial dedicato a Silvestre Guardì che comporterà significative modifiche alla viabilità tra la Favorita e Mondello. L'evento, in programma per il 22 febbraio, richiederà limitazioni al traffico dalle 8:00 alle 14:00, o fino a conclusione della competizione, per garantire la sicurezza di atleti e appassionati. Un Percorso tra Sport e Sicurezza: L'Ordinanza Comunale. L'ordinanza emessa dal Comune di Palermo, frutto della collaborazione tra l'ufficio Traffico e Mobilità ordinaria e gli organizzatori del memorial, mira a tutelare i partecipanti alla gara e a minimizzare i disagi per i residenti. Domenica all'insegna del ciclismo tra Favorita e Mondello: scattano le limitazioni al traffico. Domenica, la circolazione stradale tra Favorita e Mondello subirà restrizioni a causa del secondo memorial di ciclismo dedicato a Silvestre Guardì, prevista per il 22 febbraio. Il provvedimento sarà in vigore dalle 8 alle 14 (del 22 febbraio), per garantire la sicurezza dei partecipanti alla competizione. L'Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria ha emanato una ordinanza di limitazione alla circolazione veicolare in occasione della gara ciclistica "II° Memorial Silvestre Guardì".