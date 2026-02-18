Palermo | Balsamo alla Corte d’Appello una svolta dopo il passato e l’esperienza all’ONU Focus sul Borsellino quater

Antonio Balsamo, presidente della Corte d’Appello di Palermo, ha preso il posto di giudice dopo aver lavorato all’ONU. La sua nomina segna un cambio importante nel sistema giudiziario locale. Balsamo si concentrerà sul processo Borsellino quater, che riguarda nuovi elementi emersi sulla strage di via D’Amelio. La sua esperienza internazionale potrebbe influenzare le prossime udienze e le decisioni. La decisione di affidargli questo incarico è vista come una mossa strategica per affrontare i casi più delicati. La sua presenza in aula cambierà in qualche modo il corso del procedimento.

Antonio Balsamo Presidente della Corte d'Appello di Palermo: Una Nuova Fase per la Giustizia Siciliana. Palermo accoglie Antonio Balsamo alla guida della Corte d'Appello. La nomina, ufficializzata oggi 18 febbraio 2026 dal Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) con una sola astensione, segna un ritorno al vertice di un'importante sede giudiziaria siciliana per un magistrato con una carriera intensa e segnata da esperienze significative, sia a livello nazionale che internazionale. Un Percorso Professionale Tra Successi e Ostacoli. La decisione del Csm, proposta dalla Quinta Commissione di Palazzo Bachelet, arriva dopo un iter professionale complesso per Balsamo.