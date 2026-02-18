pagine di copland berio schoenberg e puccini con i jazzisti tracanna zambrini mangialajo e d’auria sabato 21 febbraio alla camera del lavoro di milano

Da milanotoday.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 21 febbraio alla Camera del Lavoro di Milano, il quartetto di jazzisti guidato da Tino Tracanna presenta un concerto dedicato a pagine di Copland, Berio, Schoenberg e Puccini. La serata combina musica classica e improvvisazione, portando sul palco i brani di compositori famosi e reinterpretazioni in chiave jazz. I musicisti, con strumenti come sassofono, pianoforte, contrabbasso e batteria, offrono un’interpretazione originale di pezzi conosciuti, creando un ponte tra generi diversi. L’evento si inserisce nel calendario dell’Atelier Musicale, che promuove contaminazioni artistiche.

MILANO - La trasversalità del nuovo appuntamento dell’Atelier Musicale, ovvero il concerto del quartetto composto da Tino Tracanna (sassofoni), Antonio Zambrini (pianoforte), Tito Mangialajo Rantzer (contrabbasso) e Francesco D’Auria (batteria) in programma sabato 21 febbraio alla Camera del.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

atelier musicale: il trio namaste sabato 14 febbraio alla camera del lavoro di milanoSabato 14 febbraio, alla Camera del Lavoro di Milano, si tiene il concerto del Trio Namaste.

atelier musicale: il jazz di giovanni falzone e del trio freak machine sabato 24 gennaio alla camera del lavoro di milanoL’Atelier Musicale torna a Milano con un appuntamento dedicato al jazz, ospitando il Trio Freak Machine del trombettista Giovanni Falzone.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Atelier Musicale, jazz sabato 21 alla Camera del Lavoro; Tracanna, Zambrini, Mangialajo e D’Auria tra jazz e classica; Canale 5, stasera a Taratata Annalisa, Alessandra Amoroso, Gigi D'Alessio, Fiorella Mannoia, Negramaro e Luca Carboni; Esondazione del Crati: il Comune di Cassano All’Ionio chiede lo stato di emergenza.

Pagine di Copland, Berio, Schoenberg e Puccini con i jazzisti Tracanna, Zambrini, Mangialajo e D’Auriapoliticamentecorretto.com - Pagine di Copland, Berio, Schoenberg e Puccini con i jazzisti Tracanna, Zambrini, Mangialajo e D’Auria ... politicamentecorretto.com