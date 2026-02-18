pagine di copland berio schoenberg e puccini con i jazzisti tracanna zambrini mangialajo e d’auria sabato 21 febbraio alla camera del lavoro di milano
Sabato 21 febbraio alla Camera del Lavoro di Milano, il quartetto di jazzisti guidato da Tino Tracanna presenta un concerto dedicato a pagine di Copland, Berio, Schoenberg e Puccini. La serata combina musica classica e improvvisazione, portando sul palco i brani di compositori famosi e reinterpretazioni in chiave jazz. I musicisti, con strumenti come sassofono, pianoforte, contrabbasso e batteria, offrono un’interpretazione originale di pezzi conosciuti, creando un ponte tra generi diversi. L’evento si inserisce nel calendario dell’Atelier Musicale, che promuove contaminazioni artistiche.
Argomenti discussi: Atelier Musicale, jazz sabato 21 alla Camera del Lavoro; Tracanna, Zambrini, Mangialajo e D'Auria tra jazz e classica
