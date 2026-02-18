Pagelle Galatasaray Juve e contropagelle | Spalletti in versione Nazionale? Disastro Cabal – VIDEO

Il nome di Spalletti compare tra i protagonisti di una serata difficile, perché la sua gestione ha portato a una sconfitta pesante contro il Galatasaray. La partita si è conclusa con un risultato che mette in discussione le scelte dell’allenatore, mentre il disastro di Cabal ha attirato l’attenzione di tutti. In campo, il giocatore colombiano ha commesso errori che hanno compromesso l’intera prestazione della Juventus, lasciando i tifosi delusi.

Pagelle Galatasaray Juve (e contropagelle): Spalletti in versione Nazionale? Disastro Cabal. I voti dei bianconeri dopo la disfatta di Istanbul. La Juve esce ridimensionata dalla notte di Istanbul e il dibattito si accende sul web. Sul canale YouTube di Juventus24, Paolo Rossi ha condotto l’approfondimento post-partita analizzando il netto 5-2 subito contro il Galatasaray, affiancato da Marco Baridon, Francesco Calabrò e Chiara Aleati. QUI LE ULTIME LIVE SULLA JUVENTUS Il team ha dato i voti ai protagonisti bianconeri, riservando critiche aspre soprattutto a Juan Cabal. La prova del difensore è stata etichettata senza mezzi termini come disastrosa sin dal suo ingresso in campo, momento che ha coinciso con il crollo definitivo della retroguardia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

