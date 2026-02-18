Pagani pronta alla fine della carta d’identità | CIE obbligatoria per l’estate potenziati i servizi comunali

A Pagani, il Comune annuncia che dal 3 agosto sarà obbligatorio usare la Carta di Identità Elettronica (CIE), ponendo fine alla validità della carta cartacea. La decisione deriva dalla necessità di aggiornarsi alle norme nazionali e di migliorare la sicurezza dei documenti. Per evitare disagi, il municipio ha intensificato i servizi di rilascio e rinnovo della CIE, con appuntamenti rapidi e senza code. La decisione mira a facilitare i viaggi all’estero e a garantire procedure più sicure per i cittadini. La richiesta di CIE cresce in vista della prossima estate.

Pagani si adatta alla fine della carta d'identità cartacea: corsa alla CIE per l'estate. Dal 3 agosto la carta d'identità tradizionale non sarà più sufficiente per viaggiare all'estero. Il Comune di Pagani, in provincia di Salerno, si prepara a gestire un'impennata delle richieste di Carta d'Identità Elettronica (CIE), potenziando i servizi dell'anagrafe per evitare disagi ai cittadini in vista dell'estate. La transizione imposta dal Ministero dell'Interno. La decisione del Ministero dell'Interno segna un punto di svolta nella gestione dei documenti per l'espatrio, abbandonando un sistema consolidato a favore di una tecnologia più moderna e sicura.