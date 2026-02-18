Padova zona rossa prorogata | sicurezza al centro ma monta la protesta per le restrizioni e le libertà a rischio

A Padova, le autorità hanno deciso di prorogare la zona rossa fino a fine giugno, a causa di un aumento dei casi di Covid-19. La misura riguarda soprattutto l’area vicino alla stazione ferroviaria e alla prima Arcella, dove le restrizioni sono più stringenti. Le restrizioni hanno scatenato proteste tra i residenti, che lamentano limitazioni eccessive e danni alle attività commerciali. La tensione si fa sentire tra chi chiede più libertà e chi insiste sulla necessità di contenere il virus. La decisione di prolungare la zona rossa ha generato scontri tra cittadini e forze dell’ordine durante le ultime manifestazioni.

Padova, Zona Rossa: Ulteriore Proroga e Tensioni Crescenti tra Sicurezza e Libertà. Padova si prepara ad affrontare altri due mesi di zona rossa nell'area che comprende la stazione ferroviaria e la prima Arcella. La decisione, ufficializzata oggi dal Comitato per l'ordine e la sicurezza, mira a contenere fenomeni di degrado e microcriminalità persistenti, nonostante le misure già in atto. Contestualmente, alle 18 di oggi è previsto un presidio di protesta contro le zone rosse dinanzi alla Prefettura, segno di un crescente malcontento tra cittadini e associazioni.