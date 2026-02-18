Padova-Bari ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Padova e Bari si gioca per la ventiseiesima giornata di Serie B 20252026. La causa è il confronto tra due squadre con obiettivi opposti: i veneti cercano punti per mantenere la posizione nei playoff, mentre i pugliesi lottano per evitare la retrocessione. Padova cerca di sfruttare il fattore casalingo, mentre il Bari vuole rialzarsi dopo alcune sconfitte recenti. La gara si terrà allo stadio Euganeo e sarà visibile su diverse piattaforme televisive e online. I tifosi attendono una sfida intensa e combattuta.

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I veneti sono a metà tra la zona playoff e il rischio di finire in basso, mentre I pugliesi navigano in piena zona retrocessione. Padova-Bari si giocherà sabato 21 febbraio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Euganeo. PADOVA-BARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I biancoscudati vogliono dare una svolta alla loro stagione, fatta da buoni intenzioni ma caratterizzata da pochi punti pesanti. La squadra di Andreoletti è reduce dalla sconfitta di Genova contro la Sampdoria, e vuole possibilmente riprendere la corsa verso i playoff, evitando il rischio di finire più in basso.