Manny Pacquiao tornerà sul ring il 18 aprile per un match esibizione contro Ruslan Pr. Dopo aver tentato senza successo di ottenere un nuovo titolo, l’ex campione filippino ha deciso di affrontare questa sfida amichevole per mantenere la forma e soddisfare i fan. La scelta di un incontro di questo tipo dimostra la sua volontà di riprendere l’attività in modo rispettoso e orientato alla qualità.

Ritorno sul ring annunciato in modo misurato e orientato all’eccellenza: Manny Pacquiao tornerà a combattere il 18 aprile in una esibizione contro Ruslan Provodnikov, prevista al Thomas and Mack Center di Las Vegas. L’evento segna una fase di transizione per il veterano filippino, che prosegue nel suo percorso sportivo senza prendere la via immediata del titolo, mantenendo alta l’attenzione sul suo ritorno e sulle prospettive future. La serata si articola intorno a un incontro di esibizione che si svolgerà al Thomas and Mack Center di Las Vegas, il 18 aprile. Il duello opporrà direttamente Manny Pacquiao e Ruslan Provodnikov, offrendo un confronto di alto livello pur senza connotazioni professionistiche in palio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Pacquiao passa agli incontri esibizione dopo il fallimento dei negoziati per il titolo

Roomba dichiara fallimento e passa ai cinesi, la mossa dopo i dazi di Trump: cosa cambia per l’azienda dei robot aspirapolvereiRobot, nota per i suoi robot aspirapolvere Roomba, ha annunciato il fallimento e la cessione alle aziende cinesi.

Roomba, il fallimento di un mito americano: iRobot dichiara bancarotta e passa in mani cinesiiRobot, celebre per aver rivoluzionato le pulizie domestiche con il suo Roomba, ha annunciato il fallimento volontario e la richiesta di protezione Chapter 11.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.