Pace in Forza Italia La sfida di Rita Pieri | Non temo nessuno Dem disastro Comune

Rita Pieri ha deciso di mettere fine alle tensioni in Forza Italia, mantenendo l’unità del partito fino alle elezioni comunali. La sua posizione forte e decisa ha evitato ulteriori scontri tra i membri, mentre alcuni si sono concentrati sulle sfide future. La scossa è arrivata in un momento in cui i rapporti tra i dirigenti erano diventati tesi e difficile da gestire.
Pace azzurra almeno fino alle elezioni comunali. Rita Pieri, finalmente dopo settimane di liti, Forza Italia si ricompatta intorno al suo nome. Silli quindi aveva visto giusto quando prima di Natale l’aveva lanciata. "Le amministrative anticipate sono un appuntamento cruciale che il centrodestra pratese ha il dovere di non fallire, non certo perché una nostra vittoria sia scontata nonostante l’implosione evidente del sistema di potere del Pd, ma perché abbiamo l’occasione di chiarire ai cittadini le cause e i motivi di un fallimento iniziato 12 anni fa con il ripudio ideologico dei progetti avviati dalla giunta Cenni, basti pensare al nodo del Soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Forza Italia si compatta. Rita Pieri è la candidataForza Italia ha deciso di sostenere Rita Pieri come candidata sindaco, dopo aver risolto le tensioni interne in sole 24 ore.
Forza Italia, Tajani risponde a Occhiuto: "Non temo nulla, non sono uno che sta a braccia conserte"Tajani risponde alle dichiarazioni di Occhiuto, sottolineando di non temere alcunché e di essere un attivo protagonista nel settore, citando il suo ruolo nella liberalizzazione del Monte dei Paschi e come commissario all'Industria.
Forza Italia, che riceve ogni anno contributi da 100.000 euro cadauno, ha chiesto a Nordio di sapere chi sono i privati cittadini che vogliono dare con PayPal un piccolo contributo di massimo 100 euro al Comitato per ll No promosso dall’Anm. Sono proprio sen x.com