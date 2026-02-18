Pace in Forza Italia La sfida di Rita Pieri | Non temo nessuno Dem disastro Comune

Rita Pieri ha deciso di mettere fine alle tensioni in Forza Italia, mantenendo l’unità del partito fino alle elezioni comunali. La sua posizione forte e decisa ha evitato ulteriori scontri tra i membri, mentre alcuni si sono concentrati sulle sfide future. La scossa è arrivata in un momento in cui i rapporti tra i dirigenti erano diventati tesi e difficile da gestire.

Pace azzurra almeno fino alle elezioni comunali. Rita Pieri, finalmente dopo settimane di liti, Forza Italia si ricompatta intorno al suo nome. Silli quindi aveva visto giusto quando prima di Natale l’aveva lanciata. "Le amministrative anticipate sono un appuntamento cruciale che il centrodestra pratese ha il dovere di non fallire, non certo perché una nostra vittoria sia scontata nonostante l’implosione evidente del sistema di potere del Pd, ma perché abbiamo l’occasione di chiarire ai cittadini le cause e i motivi di un fallimento iniziato 12 anni fa con il ripudio ideologico dei progetti avviati dalla giunta Cenni, basti pensare al nodo del Soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Forza Italia si compatta. Rita Pieri è la candidata

