Otto ore di viaggio gelo e carne di balena | com' è una trasferta a Bodo

La lunga trasferta a Bodo è stata causata dalla partita di Champions League tra la squadra locale e l’Inter. Il viaggio, durato otto ore, ha portato i tifosi italiani in un clima gelido, con temperature sotto zero. Durante il viaggio, i supporter hanno dovuto affrontare anche il problema della carne di balena venduta nei negozi locali, una tradizione alimentare insolita per loro. La partita si è giocata in uno stadio immerso in un paesaggio innevato, creando un’atmosfera unica. Ora, i tifosi si preparano per il ritorno.

Il racconto della nostra trasferta a Bodo per seguire l'andata del playoff di Champions League tra la squadra di casa e l'Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Otto ore di viaggio, gelo e carne di balena: com'è una trasferta a Bodo La pendolare volontaria: "Otto ore di viaggio. Donare non ha prezzo"Ogni giorno, una donna si mette in viaggio per otto ore tra Bormio e Monza. Bodo Glimt, viaggio a Grande Inverno: perché una città di 50mila persone fa paura all'EuropaIl Bodo Glimt ha scelto di allenarsi a Grande Inverno, spinto dalla voglia di prepararsi nel cuore delle terre fredde, dove le temperature scendono anche sotto i -30°C. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La guida completa all'Islanda a novembre; Germania, se otto ore di lavoro sono poche; Umberto Eco, un viaggio intorno al mondo di 24 ore in diretta streaming per ricordare il professore a 10 anni dalla sua scomparsa; Cina, al via l'esodo per il Capodanno lunare. La pendolare volontaria: Otto ore di viaggio. Donare non ha prezzoGiulia, da Monza all’Alta Valtellina: ho detto subito sì ... msn.com La pendolare dei Giochi Olimpici: Otto ore in viaggio ma sono feliceGiulia Inglese, 19 anni, si è messa a disposizione per dare una mano come volontaria nella kermesse invernale Sentire il desiderio di aiutare gli altri credo che sia il più bel dono che possiamo rice ... msn.com A volte non serve “fare di più”, ma sentire meglio. Su UAM.TV è arrivato Viaggio nei Chakra, un corso di yoga guidato da Laura Alfani che accompagna, passo dopo passo, attraverso il corpo e il suo sistema energetico. Otto pratiche che parlano di radicamento facebook