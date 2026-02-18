Ospedale Nuovo Santa Chiara ancora disagi all' Edificio 200 | Lavoratrice intossicata esposto in Procura

Una lavoratrice dell’Edificio 200 del Nuovo Ospedale Santa Chiara si è intossicata, spingendo l’azienda a presentare un esposto in Procura. La causa di questa nuova emergenza risiede nelle continue esposizioni ai solventi usati nei laboratori di diagnostica, che hanno già causato diversi episodi di malessere tra i dipendenti. Nonostante le ripetute segnalazioni, le condizioni di sicurezza rimangono critiche e il rischio per chi lavora lì non si è ridotto. Un’altra giornata di tensione si è verificata tra i dipendenti, preoccupati per la propria salute e per le mancate misure di prevenzione

"Le lavoratrici e i lavoratori dell'Edificio 200 (reparto di Diagnostica di laboratorio, ndr) del Nuovo Ospedale Santa Chiara continuano ad ammalarsi e a subire episodi ripetuti di intossicazione da inalazione di solventi, in un contesto lavorativo che resta insicuro, precario e pericoloso". E' il nuovo grido d'allarme del sindacato Usb Pisa che torna a denunciare le condizioni critiche in cui si trova a svolgere la propria attività il personale del nosocomio di Cisanello dopo gli episodi resi noti lo scorso dicembre. In quell'occasione l'Aoup aveva replicato al sindacato sottolineando di aver adottato ogni azione per la sicurezza dei lavoratori.