Osimo rinnovato l' impianto di riscaldamento al Cespo Pala Manuali

Osimo, causa di un guasto improvviso, l'impianto di riscaldamento al Cespo Pala Manuali sarà sostituito. La vicesindaca Paola Andreoni ha annunciato che il nuovo sistema sarà installato nelle prossime settimane, garantendo un ambiente più caldo per gli atleti durante l'inverno. La scelta di aggiornare l'impianto deriva dalla necessità di migliorare le condizioni all’interno della struttura, spesso criticate per il freddo durante le partite. La rinnovata temperatura renderà più confortevoli gli allenamenti e le competizioni.

L'assessore allo Sport Paola Andreoni annuncia l'operatività del nuovo impianto nei prossimi giorni, dopo mesi di lavoro e investimenti per migliorare le strutture sportive della città