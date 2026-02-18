Osimhen | Spalletti come un padre credeva potessi diventare il migliore al mondo
Victor Osimhen ha raccontato che l’allenatore Spalletti si comportava come un padre, credendo nelle sue capacità. La sua esperienza a Napoli ha portato un miglioramento evidente nella carriera del giocatore, che ha trovato nel tecnico una guida affidabile. Osimhen ricorda con affetto le parole di incoraggiamento ricevute e le sessioni di allenamento intense che lo hanno aiutato a crescere. La sua determinazione si è rafforzata anche grazie alla fiducia di Spalletti, che lo ha spinto a dare il massimo in campo.
Il percorso professionale di Victor Osimhen ha rappresentato un punto di svolta grazie alla sua esperienza in città e alla collaborazione con un allenatore che ha lasciato un segno profondo nella sua crescita, sia umana che tecnica. Il ricordo di quei periodi rivive in dichiarazioni calde, ricche di emozioni e riconoscenza per un ambiente che ha saputo risollevare la carriera del talento nigeriano. Al suo arrivo nel club partenopeo, Osimhen si è trovato a dover ricostruire da zero una situazione personale e professionale che si era disgregata in passato. La città di Napoli, i tifosi e la squadra hanno contribuito ad un vero e proprio riscatto, restituendo fiato e fiducia nell'attaccante.
Victor Osimhen ha raccontato che il suo ex allenatore, Spalletti, lo trattava come un padre e credeva molto nelle sue potenzialità.
