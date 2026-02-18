Victor Osimhen ha raccontato che l’allenatore Spalletti si comportava come un padre, credendo nelle sue capacità. La sua esperienza a Napoli ha portato un miglioramento evidente nella carriera del giocatore, che ha trovato nel tecnico una guida affidabile. Osimhen ricorda con affetto le parole di incoraggiamento ricevute e le sessioni di allenamento intense che lo hanno aiutato a crescere. La sua determinazione si è rafforzata anche grazie alla fiducia di Spalletti, che lo ha spinto a dare il massimo in campo.

Il percorso professionale di Victor Osimhen ha rappresentato un punto di svolta grazie alla sua esperienza in città e alla collaborazione con un allenatore che ha lasciato un segno profondo nella sua crescita, sia umana che tecnica. Il ricordo di quei periodi rivive in dichiarazioni calde, ricche di emozioni e riconoscenza per un ambiente che ha saputo risollevare la carriera del talento nigeriano. Al suo arrivo nel club partenopeo, Osimhen si è trovato a dover ricostruire da zero una situazione personale e professionale che si era disgregata in passato. La città di Napoli, i tifosi e la squadra hanno contribuito ad un vero e proprio riscatto, restituendo fiato e fiducia nell’attaccante. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Osimhen: «Spalletti come un padre, credeva potessi diventare il migliore al mondo»

Osimhen rivela: «Spalletti come un padre, pensava potessi diventare il migliore al mondo! Un giorno mi disse ‘ C**zo, potevi farne quattro’»Victor Osimhen ha raccontato che il suo ex allenatore, Spalletti, lo trattava come un padre e credeva molto nelle sue potenzialità.

Mauro: «A Spalletti serve l’Osimhen del Napoli. Yildiz da esterno non farà mai 20 gol, così al massimo può diventare Kvara»In questa intervista, Massimo Mauro analizza le strategie di Luciano Spalletti e il ruolo di alcuni giocatori chiave nel Napoli, evidenziando le differenze tra Osimhen, Yildiz e Kvara.

