Osimhen rivela | Spalletti come un padre pensava potessi diventare il migliore al mondo! Un giorno mi disse ‘ C**zo potevi farne quattro’

Victor Osimhen ha raccontato che il suo ex allenatore, Spalletti, lo trattava come un padre e credeva molto nelle sue potenzialità. Ricorda ancora le parole dell’allenatore, che un giorno gli disse: «C**zo, potevi farne quattro». L’attaccante del Galatasaray ha spiegato come quelle parole lo abbiano motivato a migliorare e a lavorare duramente. Osimhen ha anche condiviso alcuni momenti chiave del suo percorso al Napoli, sottolineando il legame speciale con l’ex mister. La sua testimonianza rivela quanto il rapporto con Spalletti abbia influenzato la sua crescita.

Alvini rivela: «La nostra scuola di allenatori è la migliore al mondo. Su Spalletti voglio dire questa cosa»Alvini, allenatore, ha dichiarato che la propria scuola di allenatori è la migliore al mondo e ha espresso un pensiero su Luciano Spalletti della Juventus, durante un'intervista rilasciata a JuventusNews24. Osimhen: Scudetto unico, Spalletti come un padre! A Napoli ho ritrovato me stessoL'ex attaccante del Napoli, Victor Osimhen, oggi al Galatasaray, ha parlato a The Players Tribune con una lunga intervista in cui ripercorre la sua carriera e ricorda anche gli anni di ... Osimhen: Grazie Napoli! Spalletti mi prendeva per il collo. Scudetto indescrivibile. Le nonne tifose...Victor Osimhen torna a parlare con emozione dello Scudetto vinto al Napoli, raccontando curiosi retroscena della sua esperienza in Campania. Osimhen rivela: "Giuntoli mi voleva alla Juventus!" Poi la stoccata a De Laurentiis e l'elogio a Spalletti Osimhen svela tutto: "Conte voleva che restassi, gli ho risposto così"