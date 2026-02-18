Victor Osimhen ha scelto di trasferirsi al Galatasaray, suscitando molte reazioni tra i tifosi. La causa principale è stata l’atmosfera unica che si respira a Istanbul, che ha colpito anche lui. Dopo aver lasciato Napoli, molti gli hanno sconsigliato di andare in Turchia, considerando la scelta rischiosa. Osimhen ha raccontato di aver sentito un’energia speciale nel nuovo stadio, che lo ha convinto a provarci. La sua decisione ha sorpreso molti appassionati di calcio. Ora aspetta di vedere come si svilupperà questa nuova avventura.

Victor Osimhen ha raccontato in un’intervista il suo percorso personale e professionale, dalle difficoltà dell’infanzia fino alla scelta di trasferirsi al Galatasaray, svelando motivazioni, emozioni e momenti chiave della sua carriera. Ecco le sue parole riportate da Fanatik. Le parole di Osimhen. Perché Victor Osimhen ha scelto la Turchia nonostante tutti gli sconsigliassero? “Quando ho lasciato il Napoli, sai quante persone mi hanno detto: ‘Non andare in Turchia. Sei pazzo?’ Anche un mio ex agente mi disse: ‘No, no, no. Non è una mossa intelligente’. Ma io non penso con la testa — penso con il cuore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Osimhen: “A Istanbul l’atmosfera è incredibile. In tanti dopo Napoli, mi dissero: non andare in Turchia, sei pazzo?”

Osimhen vuota il sacco: “Dopo il video su TikTok ho deciso di andare via. A Napoli mi trattavano come un cane”Victor Osimhen ha deciso di lasciare il Napoli dopo aver condiviso un video su TikTok che ha scatenato molte polemiche.

Come fa il Galatasaray ad avere così tanti soldi da permettersi Osimhen e Icardi in TurchiaIl Galatasaray riesce a pagare ingaggi elevati come quelli di Osimhen e Icardi grazie a una combinazione di fattori economici.

Sull'affare Osimhen sta uscendo di tutto, in FIGC fanno finta di nulla.Xchè il Napoli non è la Juve.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.