Orticoltura ancora più green il progetto cesenate | Meno chimica in campo e più innovazione

Il progetto Innova di Cesenatico mira a ridurre l'uso di sostanze chimiche in orticoltura, affrontando le difficoltà di mantenere vive le aziende agricole. La decisione nasce dalla crescente domanda di prodotti più naturali e dalla necessità di proteggere l’ambiente. Il team di ricercatori lavora su nuove tecniche che puntano a sostituire i pesticidi tradizionali con metodi più sostenibili. Un esempio concreto è l’introduzione di tecniche di lotta biologica, che si stanno testando su diverse colture.

Un'orticoltura ancora più green, che utilizzi sempre meno chimica in campo e garantisca la sopravvivenza economica delle aziende è possibile: è questa la sfida raccolta dal progetto triennale Innova.Orto – Innovazione tecnica per un'orticoltura a basso impatto ambientale. Il progetto (che coinvolge anche Ri.Nova tra i partner, con Maria Grazia Tommasini come referente organizzativo) vede Astra Innovazione e Sviluppo capofila di un gruppo di realtà di primo piano del comparto ortofrutticolo fra le quali spiccano Terremerse, Agribologna, Aop Italia, Apo Conerpo, Apofruit, Orogel, Eta Beta Bio, Orticolti, Dinamica oltre ad altri soggetti operativi e consulenziali.