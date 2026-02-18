Orti comunali nell’area Cameazzo Terminati i lavori di copertura

I lavori di copertura e impermeabilizzazione degli orti comunali in via Cameazzo a Fiorano Modenese si sono conclusi di recente, causando la rimozione delle vecchie strutture danneggiate dal tempo. Le operazioni hanno riguardato l’installazione di nuovi tetti che proteggano le coltivazioni dalle intemperie, migliorando la sicurezza per chi lavora nei campi. Ora, le aree sono più resistenti e pronte per la prossima stagione di coltivazione.

Completati, nei giorni scorsi, i lavori di sistemazione delle coperture e impermeabilizzazione delle strutture presso gli appezzamenti degli orti comunali in via Cameazzo, a Fiorano Modenese. L’intervento, costato oltre 14mila euro, permetterà a chi frequenta e l’area di utilizzare le strutture tutto l’anno. Da oltre 30 anni, infatti, il Comune di Fiorano Modenese mette a disposizione di cittadini fioranesi dai 60 anni in su, la possibilità di richiedere un appezzamento di terreno da destinare a coltivazione di verdura e frutta. Lo scopo del progetto è da un lato dare la possibilità di uscire di casa per svolgere un’attività all’aria aperta che permetta anche di socializzare e dall’altra consentire di produrre modiche quantità di ortaggi e legumi per uso personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

