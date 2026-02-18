Orrore in Italia trovata donna decapitata a Scandicci | scientifica sul posto

A Scandicci, una donna è stata trovata decapitata in un’area abbandonata, probabilmente vittima di un gesto violento. La scoperta è avvenuta questa mattina, portando sul posto la scientifica per raccogliere prove. La polizia sta indagando sulle cause di questa scena macabra, che ha sconvolto la comunità locale. Nessuna spiegazione ufficiale ancora, ma gli investigatori stanno analizzando ogni dettaglio per capire cosa abbia portato a questa tragedia. La zona è stata delimitata per le indagini.

Mattinata di forte tensione a Scandicci, dove un'area urbana già segnata dall'abbandono è diventata improvvisamente il centro di un'indagine complessa. All'interno dell'ex complesso Cnr, da tempo dismesso e parzialmente degradato, è stato rinvenuto il cadavere di una donna, circostanza che ha fatto scattare immediatamente l'allerta e l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati carabinieri del comando locale e specialisti della scientifica, incaricati dei rilievi e della messa in sicurezza dell'area. Gli esperti hanno avviato le prime verifiche per cristallizzare la scena del crimine, raccogliendo eventuali tracce biologiche e reperti utili a ricostruire dinamiche e tempistiche del decesso.