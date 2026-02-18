Orrore a Scandicci | trovato il cadavere di una donna decapitata in un edificio abbandonato Mistero su vittima e movente

A Scandicci, un uomo ha scoperto il corpo senza vita di una donna decapitata in un edificio abbandonato. La scoperta è avvenuta questa mattina nell’ex area del Cnr, dove il visitatore ha notato il corpo esanime. La polizia ha delimitato la zona e sta indagando sulle cause di questa tragedia. La vittima, ancora sconosciuta, non aveva documenti con sé. Gli investigatori cercano testimoni e analizzano eventuali tracce che possano portare a chiarire il motivo di questa violenta morte. La comunità è sotto shock per quanto accaduto.

Il cadavere di una donna decapitata è stato trovato oggi a Scandicci (Firenze) all'interno dell' area dell'ex Cnr. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Firenze Alessandra Falcone. Al momento non si conoscono molti altri dettagli, e ci si limita alla constatazione di un orrore che bussa alle porte di Firenze, in un perimetro d'ombra dove le amministrazioni locali sembrano aver ceduto il passo all'abbandono e al degrado.