L’Eremita è al centro delle previsioni dal 16 al 22 febbraio 2026, influenzando le decisioni dei dodici segni zodiacali. La carta indica che questa settimana invita a riflettere più che ad agire in fretta, portando chiarezza sulle questioni più importanti. Molti scopriranno un bisogno di silenzio e introspezione per fare scelte consapevoli. Le stelle suggeriscono di lasciar perdere le distrazioni e concentrarsi sui propri obiettivi più autentici. La quiete diventa il terreno per trovare risposte concrete.

La settimana dal 16 al 22 febbraio 2026 non chiede velocità, ma profondità. L’Eremita illumina ciò che è essenziale e lascia nell’ombra ciò che disperde. Non è tempo di spiegare troppo, né di reagire impulsivamente. È tempo di selezionare. Tra mercoledì e venerdì si comprendono verità silenziose. Domenica porta chiarezza: ciò che resta è ciò che vale. A cura di Thalys Aggiornato il 18 febbraio 2026 In breve: Focus della settimana: introspezione lucida, confini puliti, scelte essenziali Giorni Top: mercoledì 18 febbraio, sabato 21 febbraio Da evitare: martedì 17 febbraio, venerdì 20 febbraio Tarocchi della settimana: 16–22 febbraio 2026 Carta guida collettiva: L’Eremita. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Oroscopo Tarocchi 16–22 Febbraio 2026: L'Eremita illumina le scelte dei 12 segni

