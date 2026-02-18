Franco Ordine ha commentato la sfida di questa sera tra Milan e Como, sottolineando che Rabiot non è stato convocato perché a Milanello nessuno possiede le sue caratteristiche. La scelta del tecnico ha sorpreso i tifosi, considerando il ruolo importante del francese a centrocampo. Nel frattempo, il giornalista ha anche parlato di Fofana, definendolo una vera sorpresa della rosa. La partita si preannuncia equilibrata, con i tifosi che aspettano di vedere come reagirà la squadra senza Rabiot.

"Sono due le prove più impegnative che attendono stasera il Milan tornato a San Siro dopo le sei trasferte affrontate durante le ultime settimane". Il giornalista Franco Ordine ha parlato di Milan-Como di Serie A nel suo pezzo per 'Il Giornale'. Ecco un estratto interessante: "La prima è il valore del Como che insegue un posto in Europa e strizza l'occhio anche al piazzamento Champions che sarà probabilmente deciso nelle prossime sfide con Milan, Juve, Inter e Roma". LEGGI ANCHE: Allegri cambia piano tattico: ecco come potrebbe giocare il Milan con Modric e Jashari contro il Como>>> Poi spazio all'assenza di Adrien Rabiot per squalifica: "La seconda prova riguarda il Milan e l'assenza di Adrien Rabiot: senza il francese, infatti, i rossoneri hanno collezionato qualche buco nell'acqua a cominciare dalla sconfitta domestica con la Cremonese per finire ai pareggi con Pisa e Parma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Ordine su Milan-Como: "Rabiot? A Milanello nessuno con le sue caratteristiche". 'Rivelazione' su Fofana

